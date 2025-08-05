Тротуар отремонтировали на проезде Строителей в Черноголовке

В округе завершены работы по восстановлению тротуара на проезде Строителей, который был закрыт для пешеходов. Тротуар, проходящий вдоль дома № 2 на проезде Строителей, был полностью отремонтирован и теперь вновь доступен для пешеходного движения.

Об этом сообщил глава городского округа Роман Хожаинов, отметив важность данного события для комфорта и безопасности жителей. Необходимость ремонта была вызвана продолжительными работами по замене теплотрассы, которые проводились в непосредственной близости от тротуара.

«Работы велись несколько месяцев, занимался тот же подрядчик, который и прокладывал новые теплотрассы в 2024 году, а сейчас сделал восстановительные работы по благоустройству после замены теплотрасс», — сообщили в администрации городского округа Черноголовка.

Общая протяженность восстановленных тротуаров на данном участке составила более 900 метров.