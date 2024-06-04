Тротуар обустроят вблизи автобусной остановки на улице Чайковского в Лобне

Пресс-служба администрации городского округа Лобня
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Лобня

В Лобне обустраивают тротуар к автобусной остановке по улице Чайковского. С просьбой о благоустройстве обратились жители круга.

Работы по обустройству тротуара к автобусной остановке на улице Чайковского в Лобне находятся в завершающей стадии. Специалисты уже смонтировали специальные каркасы, приготовили основание из песка и щебня, установили бордюры, положили асфальт. Благоустроить тротуар попросили жители. До этого им приходилось идти до остановки вдоль дороги с интенсивным трафиком движения.

Также с улицы Чайковского вывезли строительный мусор, заменили песок в песочницах. На других улицах провели ямочный ремонт и отремонтировали ливневую канализацию. Предприятия торговли также проводят работы по благоустройству по поручению главы города — к примеру, на улице Аэропортовской положили асфальт и начали менять плитку.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Обнажившей ягодицы Бузовой привели в пример костюмы кавказских артистов

🏃‍♂️Подготовка к марафону. Как пробежать 42 километра без вреда для здоровья

Театральный фестиваль «Мелиховская весна» прошел в Подмосковье

Крупные программы и большие ожидания. Главное о ПМЭФ-2024

Новая идея европейского рейха. Запад сбрасывает маски

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте