Тротуар обустроили у оздоровительного лагеря в Раменском округе

Работы выполнили по просьбам местных жителей. Теперь этот маршрут увеличит уровень комфорта и безопасности.

Жители Раменского округа неоднократно поднимали вопрос о благоустройстве данной дороги на личных приемах и в ходе выездных администраций, и их услышали. Специалисты проложили асфальт на пешеходной зоне по улице Горького от базы отдыха «Тихая заводь» до детского оздоровительного лагеря «Дубки».

Протяженность тротуара составила более 430 метров, площадь покрытия — свыше 750 квадратных метров. Чтобы спрямить маршрут, пришлось убрать две сосны. Раньше здесь не было тротуара и людям приходилось идти вдоль проезжей части.

Работы выполнены полным циклом: подготовлена песчано-гравийная подушка, уложен щебень, асфальтобетонное покрытие и бордюр. Ширина тротуара — два метра. В зимний период будет удобно проводить уборку.

Летом по этому маршруту ежедневно ходили десятки ребят в лагерь «Дубки», а в остальное время тротуаром пользовались сотрудники учреждения. Теперь у пешеходов появилась безопасная зона на круглый год. Далее в планах администрации — обустроить газон в примыкающих зонах. Этот вопрос взят в работу также по просьбам жителей и будет реализован.