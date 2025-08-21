Тротуар на улице Полевой во Фрязине отремонтируют осенью

В округе в ближайшее время будет решена проблема с состоянием тротуара на улице Полевой, о которой сообщили местные жители. Обращение фрязинцев, выразивших недовольство состоянием пешеходной дорожки, соединяющей дома № 6 и № 8, было оперативно рассмотрено администрацией муниципалитета.

Неудовлетворительное состояние тротуара создавало неудобства для пешеходов. Администрация округа незамедлительно отреагировала на полученную информацию и приняла решение о проведении ремонтных работ. Согласно информации, предоставленной администрацией, ремонт тротуара уже включен в план работ, и специалисты приложат все усилия для завершения проекта к 8 сентября.

Администрация округа призывает жителей к участию в формировании комфортной городской среды. В рамках открытого диалога с населением, глава городского округа предоставляет возможность каждому жителю высказать свои предложения и идеи по улучшению наукограда. Для этого необходимо предварительно записаться на личный прием по телефону: 8(496) 255-53-25.