Тротуар на улице Первой в Черноголовке начнут строить в апреле

Жители округа скоро смогут оценить удобство нового тротуара, который будет построен на улице Первой — от дома № 22 до Институтского проспекта. Необходимость в обновлении пешеходной зоны возникла после проведения работ по замене труб теплотрассы, в результате которых прежняя дорожка была повреждена.
На сегодняшний день капитальный ремонт теплосети на данном участке полностью завершен, что позволяет приступить к строительству нового тротуара. Строительные работы планируется начать не позднее 1 мая, а при благоприятных погодных условиях — уже в апреле. Ожидается, что строительство займет около трех месяцев.
Помимо укладки нового пешеходного покрытия, проект предусматривает комплексное благоустройство территории. Вдоль всего маршрута тротуара будет установлено освещение. Кроме того, будет восстановлен газон между тротуаром и жилыми домами.
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