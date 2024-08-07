Тротуар на улице Юрия Сергеева в Озерах построят к середине августа

Пресс-служба администрации городского округа Коломна
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Коломна

Строительство новой пешеходной дорожки стартовало на улице Юрия Сергеева в Озерах. Работы завершат к 12 августа.

С появлением тротуара жители больше не будут вынуждены нарушать правила дорожного движения, передвигаясь вдоль проезжей части. Протяженность дорожки составит 397 метров.

Подрядчики проведут земляные работы, уложат подушку из песка и основание дорожки из щебня, а после установят бордюры и закатают асфальт. Также проведут регулировку высоты колодцев, нанесут разметку и поставят дорожные знаки.

«Работы по строительству тротуара вдоль улицы Юрия Сергеева в Озерах планируется закончить в срок до 12 августа», — рассказал заместитель главы городского округа Коломна Роман Истомин.

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