Тротуар на улице Юрия Сергеева в Озерах построят к середине августа

Строительство новой пешеходной дорожки стартовало на улице Юрия Сергеева в Озерах. Работы завершат к 12 августа.

С появлением тротуара жители больше не будут вынуждены нарушать правила дорожного движения, передвигаясь вдоль проезжей части. Протяженность дорожки составит 397 метров.

Подрядчики проведут земляные работы, уложат подушку из песка и основание дорожки из щебня, а после установят бордюры и закатают асфальт. Также проведут регулировку высоты колодцев, нанесут разметку и поставят дорожные знаки.

«Работы по строительству тротуара вдоль улицы Юрия Сергеева в Озерах планируется закончить в срок до 12 августа», — рассказал заместитель главы городского округа Коломна Роман Истомин.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360»