Тротуар на улице Дружбы отремонтировали в Чехове

По поручению главы городского округа Чехов Михаила Собакина, его заместитель Артем Попов провел обход на улице Дружбы, 14/1 для проверки завершенных работ по ремонту тротуара. Ранее жители неоднократно жаловались на неудовлетворительное состояние данного участка.

Ремонтные работы завершены, и теперь тротуар приведен в порядок. Это значительно улучшит условия для пешеходов, сделав их передвижение более безопасным и комфортным.

В рамках обхода Артем Попов также проверил состояние общественных территорий по улице Полиграфистов в районе домов № 11а, 11б, 11в. К сожалению, на этих участках было обнаружено большое количество разбросанного мелкого мусора, что негативно сказывается на благоустройстве района. Заместитель главы сообщил, что ответственные службы уже уведомлены о выявленных нарушениях и в ближайшее время примут меры для их устранения.

Жителей призвали соблюдать чистоту и выбрасывать мусор в специально отведенных местах. Артем Попов подчеркнул важность взаимодействия с гражданами. Подобные проверки и обращения граждан помогают улучшать городскую инфраструктуру и создавать более комфортные условия для жизни.

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