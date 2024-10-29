Тротуар на Советской улице в Серпухове отремонтируют по просьбе жителей

Ремонт пешеходной дорожки вблизи дома № 56 на Советской улице стартовал в Серпухове. Сотрудники администрации муниципалитета получили много обращений по поводу благоустройства пешеходной дорожки.

Более 10 лет тротуар рядом с домом № 56 на Советской улице был в плохом состоянии. Специалисты выявили на участке ямы и неровности. В администрацию городского округа несколько раз обращались жители с просьбой обновить пешеходную дорожку.

Протяженность тротуара составляет 60 метров. Строители демонтировали на дороге старое покрытие. Сейчас там укладывают и утрамбовывают песок, а затем подрядчик положит щебенку и асфальт. Ремонт проведут за счет средств из муниципального бюджета.

Всего в этом году в городском округе Серпухов отремонтируют 74 автомобильные дороги общей протяженностью 33 километра, обновят две пешеходные дорожки в 300 метров, построят шесть тротуаров на три с половиной километра, обустроят семь парковок и четыре ливневые канализации.

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