Тротуар между Алексеевской и Праздничной улицами построят в Наро-Фоминске

Дорожные службы «Мосавтодора» приступили к строительству пешеходной дорожки в рамках программы повышения безопасности на дорогах. Там появятся новые остановки.

Новый маршрут, который соединит улицы Алексеевскую и Праздничную, а также микрорайон Восточный, местные жители ждали давно. Теперь путь к остановкам и социальным объектам станет безопаснее и комфортнее.

Раньше пешеходам приходилось идти вдоль проезжей части, что было небезопасно, особенно в темное время и в плохую погоду. Чтобы ожидание автобусов было удобнее, установят два новых остановочных павильона с защитой от непогоды. В итоге передвигаться по этому участку станет комфортно в любую погоду.

Работы планируют завершить в ближайшее время. Новый тротуар облегчит передвижение до нужных мест для жителей микрорайона Восточный и сделает их путь безопаснее.