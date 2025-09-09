Тротуар к железнодорожной платформе «Отдых» обустроили в Раменском

В Кратово завершились работы по благоустройству, направленные на повышение комфорта и безопасности пассажиров: обустроена новая пешеходная дорожка, ведущая к железнодорожной платформе «Отдых». Новый тротуар был заасфальтирован, обеспечивая ровное покрытие для пешеходов.

Для повышения долговечности тротуар был укреплен бордюрными камнями. Особое внимание было уделено безопасности в темное время суток: вдоль тротуара установлено освещение. Параллельно с обустройством пешеходной зоны ведется комплексный ремонт автомобильной дороги на данном участке.

«В связи с увеличением энергопотребления на объектах железной дороги рядом с платформой построили новую тяговую подстанцию. Теперь обустраивают подъездные пути», — сообщил директор территориального управления «Кратово» Алексей Емельянов.

На данный момент завершен монтаж системы ливневой канализации, предназначенной для отвода дождевых и талых вод, предотвращая образование луж и подтоплений. Также выполнена отсыпка проезжей части щебнем. В ближайшее время рабочие приступят к укладке асфальта, завершив ремонт проезжей части. Полное завершение всего комплекса работ по благоустройству территории, прилегающей к железнодорожной платформе «Отдых», запланировано на конец сентября.