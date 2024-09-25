Тротуар и парковку обустроили вблизи налоговой инспекции в Домодедове

Работы по благоустройству завершили возле здания налоговой инспекции в Домодедове. Рядом находятся важные социальные объекты, и теперь жителям будет удобнее до них добираться.

Парковку на 15 мест и тротуар длиной 45 метров оборудовали возле здания на пересечении улиц Коломийца и Зеленая в Домодедове. Здесь находятся важные объекты инфраструктуры: Дом быта, почта, налоговая инспекция, медицинский центр и отделение «Сбербанка».

Специалисты дорожной службы обновили асфальтное покрытие, подготовили территорию для монтажа газона, нанесли разметку и установили дорожные знаки и бордюры. Также рабочие создали заездной карман.

Новый тротуар ведет к автобусной остановке «Узел связи». Возле нее скоро появятся пандус и ступеньки.

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