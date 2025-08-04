Тротуар благоустроят во Фрязине на улице Нахимова

Внимание жителей округа к затянувшемуся ремонту тротуара на улице Нахимова не осталось незамеченным местными властями. Горожане выразили обеспокоенность, что работы, которые, по их ожиданиям, должны были завершиться к 9 июля, до сих пор не закончены.

Администрация округа отреагировала на обращения жителей и объяснила причину задержки. Как выяснилось, первоначальный подрядчик не справился с поставленной задачей, что привело к расторжению договора и необходимости заключения нового контракта с другой компанией.

В настоящее время работы ведутся в соответствии с новым графиком, и планируется, что новый тротуар на улице Нахимова будет полностью готов ко 2 сентября.

«Мы ценим ваше понимание и терпение. Администрация городского округа Фрязино продолжает системную работу по улучшению инфраструктуры», — сообщили в пресс-службе администрации округа.

Для оперативного решения проблем и рассмотрения жалоб функционирует портал «Добродел», где специалисты изучат каждое обращение и примут необходимые меры в установленные сроки.