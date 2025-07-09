Тротуар благоустроили в Центральном микрорайоне Серебряных Прудов

В одном из дворов Центрального микрорайона решена проблема, создававшая неудобства для маломобильных граждан и родителей с детскими колясками. Бетонная плита, предназначенная для ограничения проезда автомобилей, стала препятствием и для пешеходов, затрудняя передвижение по тротуару.

Ситуация с неудобным тротуаром была выявлена во время еженедельного обхода территорий первым заместителем главы округа Виталием Федониным, который лично убедился в создавшихся сложностях для пешеходов.

«Ситуацию оперативно исправили — плиту сдвинули, теперь проход удобный и безопасный», — сообщил Виталий Федонин.

Помимо тротуара, заместитель главы округа осмотрел всю территорию микрорайона, отметив чистоту и ухоженность дворов и общественных пространств. Он также обратил внимание на новую детскую площадку, появившуюся в микрорайоне в прошлом году и оснащенную камерами системы «Безопасный регион».