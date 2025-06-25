Тросовые ограждения установили на региональных участках дорог в Истре

Это сделали для повышения уровня безопасности дорожного движения. Такие ограждения монтируют на потенциально опасных участках, где есть риск выезда на встречную полосу.

Так, в Павловской Слободе ограждение появилось на улице Ленина — от въезда к торговому центру «Бесарабка». Протяженность участка составила 130 метров. Еще около 300 метров тросового барьера установили в Истре, на Волоколамском шоссе, в районе улицы 9-й Гвардейской дивизии.

Выбор локаций неслучаен — ранее на этих участках уже фиксировались аварийные ситуации, в том числе с выездом на встречную полосу.

Конструкция позволяет эффективно разделять потоки движения, снижает вероятность лобовых столкновений и дисциплинирует пешеходов — тросы не дают перейти дорогу в неположенном месте и отправляют участников дорожного движения на предназначенные для этого места.