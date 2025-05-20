Тросовые ограждения установили еще на 23 дорогах Подмосковья

В Московской области завершили монтаж тросовых ограждений на 23 участках региональных дорог. Меры, направленные на снижение аварийности, реализуют по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».

Разделение встречных потоков тросовыми барьерами минимизирует риск лобовых столкновений.

«В настоящее время дорожники Подмосковья выполнили более половины от запланированного объема работ по монтажу тросовых ограждений — всего обустроили порядка 15 километров тросов из планируемых 30 километров. Более того, в восьми муниципальных и городских округах обустройство тросов полностью завершено», — отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Полностью работы выполнены в Истре, Кашире, Коломне, Красногорске, Ленинском, Солнечногорске, Сергиевом Посаде и Щелкове.

В Солнечногорске ограждения появились на двух участках Обуховского шоссе. В Сергиево-Посадском округе безопасность повысили на Новоугличском шоссе и трассе Сергиев Посад — Калязин — Рыбинск — Череповец возле деревни Селково.

В Красногорске свыше 500 метров тросов установили на 27-м километре Волоколамского шоссе. В Истре ограждения смонтировали в Павловской Слободе и деревне Исаково.

В Ленинском округе возвели 820 метров тросовых барьеров на Каширском и Володарском шоссе. В Коломне ограждения появились на улице Октябрьской Революции.

Масштабные работы провели в Раменском округе — там установили 4,5 километра ограждений на Егорьевском и Рязанском шоссе. В ближайшее время монтаж тросовых барьеров продолжится на других участках дорог Подмосковья.