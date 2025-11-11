«Тропу здоровья» отремонтируют в парке Наро-Фоминска

В Селятинском парке «Мечта» стартовали работы по капитальному ремонту «Тропы здоровья». В ходе ремонта будут обновлены участки пешеходной зоны, которые наиболее сильно пострадали от длительной эксплуатации.

Рабочие укладывают новое резиновое покрытие. Специалисты, занимающиеся ремонтом, применяют точечный подход к восстановлению дорожного полотна, используя специальную резиновую смесь. Как пояснили в администрации парка, новое покрытие не только улучшит комфорт при ходьбе, но и повысит уровень безопасности благодаря улучшенному сцеплению с обувью.

«Работы проводятся на тех участках, которые наиболее изношены и нуждаются в срочном восстановлении. Мы уверены, что уже через сутки после завершения всех работ обновленные сегменты „Тропы здоровья“ будут готовы к использованию», — отметили представители парка.

В связи с проведением ремонтных работ администрация парка обращается к посетителям с просьбой проявлять особую осторожность. Свежеуложенное резиновое покрытие требует времени для полного высыхания и формирования прочной поверхности. Жителям рекомендуется следить за разметкой и предупреждающими знаками, а также избегать пересечения ограниченных участков до полного высыхания покрытия.