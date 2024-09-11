Тропинки и велодорожки обустроили в лесопарке в Подольске

За последние два года лесопарк «Дубровицкий лес» в Подольске заметно преобразился. Там обустроили тропинки для прогулок и велодорожки, а также инфраструктуру для отдыха и занятий спортом.
Благоустройство лесопарка начали с парковки, чтобы жителям и гостям округа было удобно добираться до зоны отдыха. Также установили павильоны для кафе и проката спортинвентаря. В лесопарке появились воркаут-зоны и безопасная детская площадка.
Кроме того, там проложили лыжероллерную трассу длиной в 2,5 километра. Для любителей долгих прогулок на свежем воздухе проложили сеть тропинок длиной более двух километров. Вечером они будут хорошо освещены уличными фонарями.