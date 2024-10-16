Троллейбусный парк Химок начали готовить к зимним холодам

Общественный транспорт Химок готовят к холодам. Специалисты уже приступили к проверке троллейбусов: меняют масло и осматривают системы отопления.

Необходимый ремонт рабочие уже провели в троллейбусе, который следует по маршруту № 0037.

«При перевозке наших пассажиров мы уделяем особое внимание безопасности. С наступлением холодов техника требует большего внимания. Именно поэтому наши сотрудники сейчас проверяют все троллейбусы предприятия на предмет работы отопительных систем», — рассказал директор муниципального предприятия «Химкиэлектротранс» Александр Васильев.

Отметим, что Химки — единственный город Московской области, в котором регулярно курсируют межрегиональные троллейбусы.

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