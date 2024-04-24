Троллейбусному предприятию в Химках исполнилось 27 лет | 360°

Подмосковье 24 апреля 2024, 17:39 Троллейбусному предприятию в Химках исполнилось 27 лет Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Первое троллейбусное предприятие Химок отмечает 27-летие. Каждый год «Химкиэлектротранс» перевозит свыше четырех миллионов пассажиров. На маршруты выходят 36 троллейбусов, часть из которых адаптированы для маломобильных пассажиров.

Муниципальный депутат Александр Васильев уже 15 лет возглавляет «Химкиэлектротранс». За это время штат сотрудников увеличился в несколько раз, а коллектив стал для него второй семьей.

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«Члены нашей команды ежедневно трудятся над созданием комфортных и безопасных условий для пассажиров. Я безгранично благодарен каждому сотруднику предприятия за вложенные силы в развитие троллейбусного движения в Химках», — сказал он.

Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки

Напомним, предприятие дважды попадало в тройку лучших по итогам Московского областного конкурса коллективных договоров. При этом перед праздниками по городу курсируют тематические троллейбусы. Так, маршрут № 1 украшают детские рисунки, а новогодний троллейбус уже стал доброй традицией для жителей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии транспортной системы Подмосковья в 2024 году.

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