Троллейбусному парку в Видном исполнилось 25 лет

Видновский троллейбусный парк в Ленинском городском округе отметил юбилей 25 лет. Троллейбусный транспорт на улицах города запустили в сентябре 2000 года — по четырем маршрутам проезжают в среднем восемь тысяч пассажиров в сутки.

По словам директора Видновского троллейбусного парка Ольги Киндиной, троллейбус остается наиболее доступным и экологичным видом городского транспорта.

«Чтобы идти в ногу со временем, мы модернизируем оборудование, регулярно меняем и закупаем новые машины, готовим молодые кадры. Сегодня в коллективе трудятся порядка 100 человек, 30 из них — водители троллейбусов», — отметила Ольга Киндина.

В штате парка также работают инженеры, механики, электрики, слесари, инспекторы, диспетчеры и другие специалисты. Четыре маршрута охватывают все крупные микрорайоны Видного и связывают их с важными транспортными узлами — железнодорожной и автостанцией. На линию выходят более 20 машин. Все они проходят техническую подготовку, а водители — предрейсовый медицинский осмотр.

В пресс-службе главы Ленинского округа Станислава Каторова отметили, что пассажиры предпочитают троллейбусы за точное соблюдение расписания.

«Они также говорят, что этот вид транспорта — более быстрый, тихий и комфортный. Кроме того, у людей, выросших в Видном, троллейбусы вызывают ассоциации из детства», — добавили в пресс-службе руководителя муниципалитета.