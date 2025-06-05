Трое выпускников в Богородском округе набрали по 100 баллов на первых ЕГЭ

Первые итоги единых государственных экзаменов подвели в Богородском округе. Результаты пришли по химии и литературе. Отличные результаты показали уже трое выпускников.

Максимальное количество баллов набрала ученица Ломоносовского лицея. Татьяна Давыденко получила сто баллов по химии.

Центр образования № 33 также сможет похвастаться «отличником». Сто баллов по литературе набрала Алена Михеева. А в Центре образования № 3 те же 100 балов по литературе получила Диана Абрамова.

Напомним, что в прошлом году Богородский округ вошел в тройку лидеров Московской области по качеству проведения госаттестации. Число стобалльников в Богородском округе постоянно росло. В прошлом году высший балл по предмету — у пятнадцати ребят. При этом 112 выпускников были близки к стобалльной отметке, набрав 91-99 баллов на ЕГЭ.