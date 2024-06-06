Трое выпускников из Солнечногорска получили 100 баллов на ЕГЭ

Стали известны имена первых стобалльников по ЕГЭ в Солнечногорске. Трое выпускников написали на максимальный результат экзамен по химии и литературе.

Ученица школы № 4 Мария Пуговкина и учащийся лицея № 7 Александр Воеводин получили 100 баллов по литературе. А ученица лицея № 8 Ульяна Чибисова — по химии.

«Поздравляю выпускников с достойной сдачей экзамена, а педагогов за высокий уровень подготовки. Очень приятно, что из года в год уровень солнечногорского образования только возрастает», — сказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

В Солнечногорске выпускники-стобалльники получат 100 тысяч рублей из местного бюджета, а их наставники — 200 тысяч рублей за каждого ученика, набравшего максимальный балл на экзамене.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый этап капитального ремонта школ региона завершится к сентябрю.

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