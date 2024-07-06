Трое выпускников из Коломны стали мультистобалльниками ЕГЭ

Максимальный результат по ЕГЭ сразу по нескольким предметам получили трое ребят из Коломны. Среди дисциплин с высоким баллом — математика, физика, химия, русский язык.

Выпускник гимназии № 2 Аркадий Лаврентьев сдал математику и физику на отлично. В свободное от учебы время Аркадий выступает в школьном театре и поет. Поступать гимназист планирует в технический университете имени Баумана. Будущая профессия — инженер. В семье Лаврентьевых все занимаются проектированием и конструированием.

Виктория Белгорян станет частью династии врачей. Девушка два года училась в медицинском классе. От обычного он отличается углубленным изучением отдельных предметов, сессиями в вузе и практикой в поликлинике. Химию и русский язык Виктория сдала на максимальные 100 баллов.

Любимые предметы Арины Кутниковой: история, русский язык, литература и обществознание. По двум из них выпускница гимназии № 8 набрала 100 баллов. Теперь Арина готовится подавать документы в высшее учебное заведение. Поступать мультистобалльница планирует в МГУ на филологический факультет.

На едином государственном экзамене в этом году выпускники Коломны получили 30 стобалльных результатов. Предметы, по которым школьники набрали самые высокие показатели — русский язык, литература, математика, химия, физика, история и биология. Также Коломна впервые вошла в пятерку округов по приросту числа победителей и призеров на Всероссийской олимпиаде школьников. В составе команды Московской области — 19 ребят.

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