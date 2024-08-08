Трое врачей с гуманитарным грузом отправились из Реутова в Курск

Фото: Администрация Реутов г. о.

Жители Реутова собрали гуманитарный груз и отправили его в Курскую область. Также для помощи пострадавшим от террористической атаки в регион поехали трое врачей округа.

Хирург, травматолог и анестезиолог из Реутова отправились в Курскую область в составе медицинской бригады из Подмосковья. Также сбор помощи начали по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«Сегодня отправили гуманитарный груз: электрогенератор и почти полтонны продуктов питания с долгим сроком хранения», — прокомментировал глава городского округа Реутов Филипп Науменко.

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