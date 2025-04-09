Трое ветеранов Великой Отечественной войны стали почетными жителями Домодедова

Звания «Почетный гражданин городского округа Домодедово» в преддверии 80-летия Победы удостоены три участника Великой Отечественной войны: Евгений Знаменский, Геннадий Зюзин и Петр Орлов. Почетные знаки торжественно вручила ветеранам глава муниципалитета Евгения Хрусталева.

Евгений Алексеевич Знаменский с начала войны устроился работать на фабрику. В 1943 году ушел на фронт и служил в пехоте. Участвовал в освобождении территории Украины, Белоруссии, Польши и боях в Германии, штурмовал Берлин.

Петр Алексеевич Орлов отправился на фронт добровольцем и служил в артиллерийском дивизионе 6-го стрелкового полка 49-й дивизии. После подготовки был отправлен в Кабардино-Балкарию.

Геннадий Михайлович Зюзина был призван в ряды Красной Армии в 1942 году. Прошел обучение в авиационной школе механиков по эксплуатации самолетов и двигателей, после чего обеспечивал надежную работу техники на боевых заданиях.

«Низкий поклон вам, ветераны, за ваш труд в тылу, на поле боя и в тяжелые послевоенные годы, когда шло восстановление страны», — поздравила почетных граждан Домодедова Евгения Хрусталева.