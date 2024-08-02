Трое учителей из Химок стали лучшими в Подмосковье

Лауреатами премии «За достижения в педагогической деятельности» стали трое преподавателей из Химок. Ирина Алексеева, Инна Пополитова и Лариса Чернухина выиграли в конкурсе среди 70 лучших учителей Подмосковья.

Лучшим преподавателем истории стала Ирина Алексеева из школы «Лига первых». Среди педагогов по физике и астрономии победила Инна Пополитова из Аэрокосмического лицея. Учитель английского языка в Химкинском лицее Лариса Чернухина также стала призером конкурса. Им выплатят денежное вознаграждение за реализацию в педагогической деятельности и общественное признание.

Напомним, конкурс среди педагогов проводят для того, чтобы стимулировать их к совершенствованию преподавательской и воспитательной деятельности. Участвовать в нем могут учителя, которые ведут занятия не менее 18 часов в неделю и имеют стаж более трех лет.

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