Трое полицейских из Лобни примут участие в профессиональном конкурсе

Всероссийский конкурс «Народный участковый» стартует в городском округе Лобня 11 сентября. В нем примут участие трое полицейских.

Министерство внутренних дел Российской Федерации ежегодно организует профессиональный конкурс «Народный участковый». Он проходит в три этапа. Отборочный тур продлится с 11 по 20 сентября.

Городской округ Лобня представят три сотрудника полиции: старший участковый уполномоченный полиции, майор полиции Сергей Сетяев, участковый уполномоченный полиции, капитан полиции Олег Кузнецов, участковый уполномоченный полиции, старший лейтенант полиции Андрей Ильин.

На сайте ОМВД России по городскому округу Лобня жители могут проголосовать за участников.

Кандидат, который наберет самое большое число голосов, пройдет во второй тур. Он состоится с 7 по 16 октября на официальном сайте Главного Управления Министерства Внутренних Дел России по Московской области.

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