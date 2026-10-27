Трое подмосковных авторов примут участие в финале премии «МедиаПоле»

Три автора из Подмосковья стали финалистами национальной премии «МедиаПоле», посвященной информационным проектам о сельском хозяйстве и жизни на селе. Конкурс проводит Минсельхоз России в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий». В 2026 году призовой фонд составляет пять миллионов рублей.

Среди финалистов — студент Российского государственного университета народного хозяйства имени В. И. Вернадского из Балашихи Илья Курочкин. Он совмещает учебу с журналистикой и представил на конкурс документальный фильм о работе сельхозпредприятий на прифронтовых территориях. Главным героем картины стал предприниматель из Енакиево.

В финал также вышли Людмила Феоктисова и Варвара Прохорова. Они прошли отбор по итогам конкурса «Я в Агро» в номинации «Агроблогеры».

Варвара, обучающаяся на агроинженера, ведет блог «ВАРЯ ПАТЧ». В своих видео она простым языком объясняет, как устроена современная сельхозтехника и какие технологии применяются в отрасли. Людмила работает ветеринарным врачом по крупному рогатому скоту и ведет экспертный блог о здоровье животных, работе ферм и зоотехнии.

Заключительный этап конкурса пройдет 2 и 3 ноября в Санкт-Петербурге. Программа включает образовательный интенсив, посещение ведущих медиацентров, практические мастер-классы и встречи с представителями медиаиндустрии. Церемония награждения состоится 3 ноября в музее современного искусства «Эрарта».