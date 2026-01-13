Трое юных жителей Воскресенска удостоены стипендии губернатора Подмосковья

В 2026 году трое одаренных детей из Воскресенска включены в программу губернаторской поддержки и будут получать ежемесячную именную стипендию. Эти талантливые воспитанники учреждений культуры городского округа представляют Воскресенск на областных и всероссийских конкурсах, где неоднократно становились лауреатами и призерами, демонстрируя высокий уровень творческих достижений.

Программа губернаторской стипендии для творчески одаренных детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья действует в Московской области с 2008 года. Ежегодно по инициативе управления культуры администрации городского округа Воскресенск лучшие учащиеся местных музыкальных школ, студий и художественных коллективов выдвигаются для получения этой почетной награды. Отбор стипендиатов проводится на конкурсной основе с учетом их участия в культурной жизни округа, количества завоеванных наград и рекомендаций педагогов.