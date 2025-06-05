Тринадцать выпускников в Коломне получили 100 баллов на ЕГЭ по химии и литературе

Тринадцать выпускников из городского округа Коломна получили максимальные 100 баллов на ЕГЭ. Девять из них достигли высшего результата по химии, а четверо — по литературе.

Высокие баллы по химии показали: Полина Ечкова из гимназии № 2 «Квантор», Светлана Киселева из школы № 3, Марьям Гаджиметова из гимназии № 8, Екатерина Орлова и Егор Носков из гимназии № 9, Полина Бердянова из школы № 14, Вадим Хрулев из школы № 15, Софья Булатова из школы № 17 и Максим Антонов из Пановской школы.

По литературе на 100 баллов сдали Елена Козырева из гимназии № 2 «Квантор», София Быкова из гимназии № 9, Надежда Пальмова из школы № 12) и София Иванова из школа № 15.

Глава округа Александр Гречищев поздравил ребят с выдающимся результатом, отметив, что их успех стал возможен благодаря настойчивости, целеустремлённости и любви к знаниям. Он пожелал выпускникам дальнейших достижений и побед на их жизненном пути.

Отметим, что в этом году в округе выпускными стали около тысячи одиннадцатиклассников и примерно 2,5 тысячи девятиклассников. Самыми популярными предметами на ЕГЭ стали обществознание и информатика.