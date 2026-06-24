Тринадцать компаний стали резидентами подмосковных ОЭЗ в 2026 году

В 2026 году статус резидентов подмосковных особых экономических зон (ОЭЗ) получили еще 13 компаний. Общий объем инвестиций в их проекты достигнет 4,4 миллиарда рублей, будет создано более тысячи новых рабочих мест, сообщила заместитель председателя правительства Московской области, министр инвестиций, промышленности и науки Екатерина Зиновьева.

«По шесть новых резидентов приняли ОЭЗ „Дубна“, которая для локализации новых компаний недавно запустила четвертую очередь левобережной площадки, и ОЭЗ „Ступино Квадрат“. Еще одна компания зашла на площадку ОЭЗ „Кашира“», — уточнила Екатерина Зиновьева.

Интерес к подмосковным ОЭЗ остается высоким. ОЭЗ «Исток» заполнена на 98%, ОЭЗ «Кашира» — почти на 60%, а ОЭЗ «Дубна», даже после недавнего расширения, уже заполнена на 57%.

Это во многом связано с налоговыми льготами для резидентов ОЭЗ. Компании могут сэкономить до 30% первоначальных инвестиций благодаря сниженной ставке налога на прибыль и обнулению налогов на имущество, транспорт и землю на разные сроки, а также отмене ввозных таможенных пошлин и НДС.

На площадках подмосковных ОЭЗ работают 210 резидентов. Большая часть из них — 146 компаний — локализованы в ОЭЗ «Дубна».

Информацию о локациях для реализации проектов в Подмосковье, в том числе на территории ОЭЗ, можно найти на инвестиционной карте Московской области: https://invest.mosreg.ru/investor/map.