Тринадцать детских площадок благоустроят в Лобне до конца года

Глава городского округа Лобня Анна Кротова открыла две новые детские площадки: на Красной Поляне и на улице Авиационная. Всего до конца этого года в округе обустроят 13 зон отдыха.

День города на обновленной площадке отпраздновали жители микрорайона Красная Поляна. В торжественной обстановке глава Лобни Анна Кротова и депутат Совета депутатов городского округа Сергей Андреев перерезали символическую ленточку. Для собравшихся подготовили концертную программу, а дети смогли поучаствовать в конкурсе рисунка на асфальте «Мой дом, моя Лобня». Также юных художников угостили мороженым.

Вторую детскую площадку в праздничный день открыли на Авиационной улице. Мероприятие посетили руководитель муниципалитета Анна Кротова и депутат Оксана Букина.

«Праздник украсили счастливые улыбки ребят, которые стали первыми посетителями новой детской площадки. Для них мы подготовили еще небольшие сюрпризы — всем раздали воздушные шары и мороженое», — рассказала в своем телеграм-канале Анна Кротова.

Детские площадки построили благодаря поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева.

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