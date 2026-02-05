Трикотажная фабрика в Ленинском округе провела экскурсию для ветеранов СВО

Трикотажная фабрика RuSkin в Ленинском округе провела экскурсию для участников СВО и их семей в рамках программы «Промышленный туризм». Участникам показали производственные процессы и рассказали о вакансиях.

В ходе экскурсии гости познакомились с полным циклом производства одежды и поучаствовали в психологическом тренинге.

«Подобные мероприятия — важная часть нашей комплексной работы по поддержке и социальной адаптации семей защитников Отечества. Это не просто экскурсия, а возможность отвлечься, узнать что-то новое о современных российских производствах и пообщаться в теплой, доверительной атмосфере», — сказала руководитель Единого центра помощи участникам СВО и членам их семей Ленинского округа «Стратегия» Елена Перепелица.

Ранее правительство Подмосковья выступило с инициативой проведения экскурсий для бойцов спецоперации. Предприятия региона поддержали идею.