Триколор развернули в Можайске ко дню годовщины присоединения Крыма

Несколько сотен человек собрались на площади — студенты Можайского техникума, волонтеры Подмосковья, юнармейцы и люди старшего поколения. В мероприятии приняли участие депутат Мособлдумы Татьяна Сердюкова и депутат Совета депутатов округа Валерий Нагулин. Выступающие напомнили о значении исторической справедливости и важности единства для будущих поколений.

Кульминацией акции стало создание «живой» инсталляции: участники выстроились в слово «Крым», почтив знаменательную дату.

«В такие моменты чувствуешь себя частью чего-то большого и настоящего. Держать в руках огромный флаг своей страны — это невероятная гордость. Я уже не первый раз принимаю участие в патриотических акциях, но сегодняшняя дата для меня особенно значима. Ведь прошло уже 12 лет с тех пор, как Крым воссоединился с Россией. Для меня это символ восстановления исторической правды. Когда мы стоим здесь все вместе, мы показываем, что память о нашей истории жива и мы ее храним», — поделилась впечатлениями одна из участниц.