Три зоны отдыха в Балашихе благоустроят в 2025 году

В Балашихе планируется благоустроить в 2025 году три общественные территории: сквер на улице Крупешина, площадь Славы и Кучинский лесопарк. Все новые места отдыха будут соответствовать самым современным стандартам благоустройства региона.

Заместитель председателя правительства Московской области и министр благоустройства Михаил Хайкин сообщил, что сейчас есть четкий перечень того, что должно быть на каждой территории и какие материалы необходимо использовать.

Благоустройство Кучинского лесопарка уже началось в 2024 году. Сейчас ведутся работы по уборке аварийных деревьев и валежника, а также обустройству дорожно-тропиночной сети. Планируется установка камер видеонаблюдения системы «Безопасный регион», монтаж наружного освещения и создание зон отдыха с спортивными и детскими площадками.

Кучинский лесопарк, занимающий площадь 115 гектаров, является самым большим лесопарком в Балашихе. Реализация нового проекта благоустройства позволит ему стать частью единого туристического маршрута от усадьбы Горенки до сквера Ветеранов на Звездной улице в микрорайоне Новый Свет.

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