Три зоны отдыха обновят в парке «Елочки» в Домодедове в 2025 году

После модернизации территорий отдыхать в парке станет еще комфортнее и интереснее. О предстоящих преобразованиях рассказала жителям глава городского округа Евгения Хрусталева.

Детскую площадку в парке расширят и установят дополнительные игровые элементы, рассчитанные на разные возрастные группы: три –семь и семь-двенадцать лет. Спортивную площадку перенесут в другое место. В ближайшее время начнется демонтаж конструкций.

Изменение ждет также буквы, образующие слово «Любовь» на поляне — они станут функциональными и будут иметь интерактивные элементы.

Работы по обновлению зон отдыха проводятся при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках федерального проекта «Формирование современной комфортной городской среды» подпрограммы «Комфортная городская среда».

«Елочки» — любимое место отдыха для тысяч домодедовцев. Мы стараемся, чтобы парк с каждым годом становился лучше, современнее и продолжал радовать своих посетителей», — сказала глава муниципалитета Евгения Хрусталева.