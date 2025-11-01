Три жительницы Раменского представят округ в финале конкурса «Нежный грант — 2025»

В Раменском выбрали трех бизнес-леди, которые будут представлять округ в финале межрегионального конкурса «Нежный грант — 2025». Полуфинал конкурса, собравший девять предпринимательниц, прошел в стенах местного туристско-информационного центра.

Каждая участница получила возможность не только презентовать свой бизнес-проект, но и изложить продуманные стратегии его развития. Особое внимание жюри уделяло демонстрации владения современными инструментами ведения бизнеса — от использования социальных сетей для продвижения и построения бренда до интеграции элементов искусственного интеллекта для оптимизации процессов и анализа данных. По итогам отбора, в число финалисток вошли Юлия Словачевская, Ольга Михеева и Екатерина Царяпкина.

«Особенностью этого года стало разнообразие участниц — от начинающих предпринимательниц до опытных бизнесменов. Уровень был настолько высоким, что вместо двух запланированных финалисток мы выбрали трех», — сообщил член жюри, начальник Управления потребительского рынка, инвестиций и развития предпринимательства администрации округа Артем Васильев.

Финал пройдет 27 ноября в Красногорске.