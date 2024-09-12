Три жилых дома начали строить в ЖК «Новая Алексеевская роща» в Балашихе

Жилой комплекс «Новая Алексеевская роща» построят в Балашихе. Сейчас ГК «Гранель» возводит три жилых корпуса. В будущем там создадут всю необходимую инфраструктуру, откроют детский сад, школу и поликлинику.

Как рассказали в подмосковном Минжилполитики, на территории ЖК построят детский сад на 250 мест, школу на 1230 учеников и поликлинику на 400 посещений в смену. Подготовительные работы уже завершили.

В жилом комплексе также открылась парковка на 500 машин, в будущем там будет автомобильная стоянка на тысячу мест. На территории также разместят детские площадки, места для занятий спортом и зоны отдыха.

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