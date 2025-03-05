Три жилых дома и паркинг построят в ЖК «Долина Яузы» в Мытищах

Еще три дома и паркинг построят в жилом комплексе «Долина Яузы» в Мытищах. В рамках реновации в микрорайоне № 20 также возведут новый учебный корпус школы № 10 на 200 мест.

Как сообщили в Минжилполитики Подмосковья, первые два корпуса уже находятся на финальном этапе строительства. Сейчас там проводят внутреннюю отделку и благоустройство территории.

«Третий корпус построен на 63%. На объекте завершается устройство кровли, монтируются инженерные системы, ведется остекление. Тем временем паркинг на 412 машино-мест готов почти наполовину, а строительство корпуса школы завершено на 43%», — сказали в министерстве.

ЖК «Долина Яуза» находится в пешей доступности от реки Яузы и Перловского парка. Фасады домов оформляют в лаконичном европейском стиле, а во дворах обустраивают детские площадки, спортивные зоны и места отдыха.