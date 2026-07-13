Три выставочных проекта запустили в Путевом дворце в Солнечногорске

Первая выставка — «Пейзаж и флора» — представляет акварели Константина Буйко, директора Художественной галереи имени Владимира Коробкова, члена Союза художников Подмосковья и Творческого союза художников декоративно-прикладного искусства. Буйко работает в многослойной технике, которая не допускает исправлений, особенно в светотени. Каждое полотно требует от художника предварительных «шахматных» вычислений.

«Выставка рассказывает, что я пишу, о чем я думаю, чем я вдохновляюсь в этой жизни. Это природа и, конечно же, цветы как венец творения. В цветах такая архитектура, сложные сочетания нереального космического цвета и форм. Один из цветков — мой автопортрет: он насыщенный, брутальный, выразительный и абсолютно мужской», — поделился Константин Буйко.

Вторая выставка — «Промыслы России» — демонстрирует произведения декоративно-прикладного искусства от Алены Пальчун и ее учеников из студий «Матрешка» и «Мастерилка». На выставке представлены различные виды росписей: хохломская, уфтюжская, мезенская, борецкая и городецкая. Посетители могут увидеть деревянных неваляшек, матрешек, заводного Щелкунчика, елочные игрушки и многое другое.

«Моя любимая — мезенская роспись. В ней используются два цвета: красный и черный. Она появилась в Архангельской области, селе Палащелье. Брали красный цвет — это глина берегов реки Мезень, из которой смешивали краску, а черный — сажа. Красные элементы выполняли тиской — смоченной палочкой, а черные — гусиным пером. Эта роспись интересная, архаичная и богатая. В каждую работу я добавляю немножко своего авторского», — сказала Алена Пальчун.

Третья выставка — «Сквозь время и пространство» — демонстрирует сценографию художника-аниматора и постановщика Евгении Кашиной. В двух залах представлены эскизы декораций к театральным постановкам, мюзиклам и другие работы.

«Я предпочитаю масляную живопись, но также у меня есть работы пастелью, акрилом. Я работаю в анимационной студии, там я делаю компьютерную графику. Мы выпустили уже ряд полнометражных фильмов», — отметила Евгения Кашина.

Все три выставки будут доступны для посещения до 23 августа. Кроме того, жители и гости округа могут ознакомиться с постоянно действующей экспозицией «Мир русской провинции».

Адрес: ул. Красная, д. 84. Возрастные ограничения: 0+.