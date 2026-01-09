Три выставки открылись в картинной галерее Балашихи

Пресс-служба администрации г. о. Балашиха

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Балашиха

Гости могут посетить экспозиции художников и театра кукол. Выставки будут открыты для посещения в течение всех праздничных дней.

Экспозиции представлены в Балашихинском историко-художественном музее. Первая выставка — «Сальвадор Дали. Священное послание». Она представляет 105 литографий, созданных художником в смешанной технике для иллюстрированного издания Библии (Biblia Sacra).

Вторая экспозиция, «Мир наивного искусства», знакомит с работами известных представителей этого жанра. Среди авторов — Герман Блинов, Люся Воронова, Николай Гамаюнов, Алексей Головченко и Катя Медведева.

Третья выставка — «Театр кукол». Здесь можно увидеть традиционные формы театральных кукол: перчаточных персонажей, марионеток, планшетные и теневые куклы. Часть экспонатов изготовлена известным мастером Сергеем Анохиным.

Галерея находится по адресу: Балашиха, проспект Ленина, дом 10. Время работы в праздники — с 10:00 до 18:00. Подробную информацию можно найти на сайте музея.