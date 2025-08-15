Три выставки откроются в «Доме Широкова» в Павловском Посаде

В предстоящие выходные выставочный зал «Дом Широкова» распахнет свои двери для всех ценителей искусства, представляя сразу три экспозиции.

«Гости смогут погрузиться в мир красок, линий и образов, созданных талантливыми местными художниками, увидеть работы псковского живописца, запечатлевшие красоту древней архитектуры, и восхититься вышитыми шедеврами мастерицы Любови Гудошниковой», — сообщили организаторы выставки.

Вернисаж павлово-посадских художников под названием «Пою тебя, мое Отечество» познакомит зрителей с красотой природы и богатой историей родного города.

Отдельная экспозиция посвящена творчеству Павла Мельникова из фондов Изборского музея-заповедника. Его картины, представленные на выставке, запечатлели красоту древней архитектуры Псковщины, перенося зрителей в мир старинных церквей, крепостей и монастырей.

Особое внимание привлечет выставка «Волшебных нитей колдовство», представляющая 29 работ мастерицы Любови Гудошниковой. Организаторы отметили, что ее ручная вышивка сочетает традиционные техники с яркой цветовой палитрой, создавая неповторимые образы.