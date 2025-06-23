Три выпускника в Истре сдали ЕГЭ на 100 баллов

Несколько выпускников из муниципального округа Истра набрали максимальный балл на ЕГЭ в этом году. Это Даниил Бунаев, Макар Косов и Александра Ковалева.

Даниил Бунаев из школы № 3 имени Лермонтова набрал 100 баллов по химии. Макар Косов из первой школы Дедовска написал ЕГЭ по физике на 100 баллов. А вот Александра Ковалева, выпускница Лицея города Истра, получила по 100 баллов сразу по двум предметам — русскому языку и химии. Такой результат делает ее мультибалльницей округа.

Напомним, в муниципальном округе Истра в этом году в государственной итоговой аттестации приняли участие более 720 обучающихся 11-х классов.

Самыми популярными предметами для сдачи стали: математика профильная — 362 человек, а это почти 50% от общего количества, следующую строчку заняла базовая математика, затем обществознание — его сдали 309 человек, и замыкает топ — информатика, этот предмет писали 138 человек.