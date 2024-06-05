Три выпускника из Лобни сдали ЕГЭ на 100 баллов
Школьники из Лобни сдали Единые государственные экзамены. Несколько учеников из Лобни набрали максимальные баллы.
Два выпускника лицея достигли наивысшего результата по литературе и химии. Также ученица школы № 8 получила 100 баллов по литературе.
Отметим, что в этом году выпускникам будут вручать серебряные медали, если в аттестате за 11-й класс не более двух четверок. Также нужно набрать не менее 60 баллов на ЕГЭ по русскому языку и еще одному предмету.
За серебряную медаль можно получить до трех дополнительных баллов при поступлении в вузы, однако количество начисляемых баллов определяется каждым вузом индивидуально.
Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что свыше 40 школ и 20 детских садов отремонтируют в Подмосковье к осени.
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