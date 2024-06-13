Три выпускника городского округа Чехов получили 100 баллов на ЕГЭ по литературе

Максимальный балл на ЕГЭ по литературе получили трое выпускников в городском округе Чехов. Ребята рассказали, как готовились к экзамену.

Артем Лизунов из городка Чехов-2 за этот учебный год ни дня не провел без книги. Он начал готовиться к профильному экзамену только в 11 классе, поэтому максимальный результат для него стал неожиданностью.

«За год появилась любовь именно к русской классике. Больше, чем к зарубежной и современной литературе. Именно чтение и анализ текстов помогли полюбить литературу и получить такие высокие баллы», — говорит Артем.

Юноша планирует поступить в ведущий вуз страны на факультет журналистики.

Выпускница второй школы Диана Мещерякова тоже получила 100 баллов на ЕГЭ. Девушка, вдохновленная рассказами Антона Павловича Чехова, тоже планирует стать писателем. Чтение — это одно из ее хобби, но свои сто баллов она все равно считает большим подвигом.

«Я готовилась в онлайн-школе, также у меня были консультации с экспертом по литературе. Большой вклад к этим 100 баллам сделала моя учительница по литературе Галина Воротнева. Спасибо ей огромное, она научила меня любить литературу», — говорит Диана.

В городке Чехов-7 живет еще одна влюбленная в литературу выпускница — Анастасия Кударис. Ее готовила к экзаменам учитель русского и литературы Марина Золотухина. За 30 лет работы у нее это первая стобалльница.

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