Три вида вакцины от гриппа завезли в поликлиники Балашихи

В поликлиники Балашихи поступили три вида вакцины против гриппа. В 2024 году прогнозируется распространение новых штаммов болезни. Для борьбы с ними будут применять несколько препаратов: «Ультрикс Квадри», «Совигрипп» и «Флю-М».

Вакцинация против гриппа проводится ежегодно осенью — до начала сезонного роста заболеваемости ОРВИ. Иммунитет после прививки действует от шести месяцев до года. В первую очередь медики рекомендуют прививаться пенсионерам, людям со сниженным иммунитетом и имеющим хронические болезни.

«Развитие гриппа на фоне сниженного иммунитета у таких людей может привести к декомпенсации основного заболевания. В ряде ситуаций грипп такого человека может просто убить, поэтому вакцинация людей старше 65 лет чрезвычайно важна», — пояснил заведующий отделом контроля качества оказания медицинской помощи Балашихинской больницы Алексей Лыскин.

Также в поликлиниках Балашихи можно сделать прививку от COVID-19. Вакцинироваться могут не только взрослые, но и подростки в возрасте от 12 до 17 лет. Перед любой прививкой необходимо посетить врача.

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