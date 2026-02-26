Три вертолета будут применять для контроля лесных пожаров в Подмосковье

В предстоящем пожароопасном сезоне в лесах Подмосковья будут вести контроль с трех воздушных судов. Площадь авиамониторинга охватит почти 900 тысяч гектаров.

Как рассказали в региональном Комлесхозе, протяженность маршрутов патрулирования достигнет 830 километров.

Авиапатрулирование будут вести от одного до трех раз в день, в зависимости от класса пожарной опасности, погодных условий и наличия действующих возгораний. Ожидается, что летчики проведут в воздуще в общей сумме около 700 часов.

Авиапатрулирование также будут применять для контроля за соблюдением требований пожарной и санитарной безопасности в лесах.