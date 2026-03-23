Три умных сервиса начали работать на платных стоянках в Подмосковье

Оформить парковочное разрешение на платных стоянках в Подмосковье станет проще благодаря трем умным сервисам. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья.

«Первый сервис исключает повторную подачу заявлений, проверяя наличие ранее поданных и еще не рассмотренных обращений. Второй позволяет выбрать действующее парковочное разрешение из реестра для внесения изменений — без ручного ввода данных. Третий проверяет наличие автомобиля в реестре транспортных средств по госномеру и СТС», — рассказала министр Надежда Куртяник.

Саму услугу оказывают бесплатно, заявление рассматривают в течение шести рабочих дней.

Платные парковки работают в Московской области с ноября 2024 года. За это время более 11 тысяч жителей оформили разрешения парковаться там бесплатно.