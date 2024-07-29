Три учреждения образования отремонтируют в Химках к 1 сентября

Гимназию № 23 в Сходне, дом детского творчества «Созвездие» в Новых Химках, а также детский сад в деревне Юрлово откроют к 1 сентября. Всего в городском округе Химки ведется реконструкция шести учреждений образования.

Сейчас в гимназии № 23 в Сходне приступили к монтажу инженерного оборудования, покраске стен учебных классов и благоустройству территории. Объект готов на 83%.

Также завершается строительство детского сада на 350 мест в деревне Юрлово. В здании появятся музыкальные и спортивные залы, кружковые комнаты и медкабинет. Сад будет рассчитан на 14 групп.

Готовность дома детского творчества «Созвездие» в Новых Химках достигла 30%. Рабочие готовят стены к штукатурке и устанавливают инженерные системы.

Кроме того, в концу года планируют завершить работы в дошкольном отделении лицея № 7 на улице Ватутина. Там специалисты ведут демонтажные работы и обустраивают внутренние перегородки.

В детском саду «Радуга» на Юбилейном проспекте в Химках монтируют окна и витражи. Вместе с тем рабочие устанавливают системы отопления и канализации, обустраивают наружные сети и проводят внутреннюю отделку.

«Строительная готовность детского сада „Радуга“ — 41%. По программе срок сдачи учреждения — 2025 год. Перед собой поставили задачу открыть его в декабре этого года», — отметил руководитель управления строительства администрации городского округа Химки Роман Глаголев.

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