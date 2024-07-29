Три учреждения образования отремонтируют в Химках к 1 сентября

Фото: Пресс-служба администрации г.о. Химки

Гимназию № 23 в Сходне, дом детского творчества «Созвездие» в Новых Химках, а также детский сад в деревне Юрлово откроют к 1 сентября. Всего в городском округе Химки ведется реконструкция шести учреждений образования.

Сейчас в гимназии № 23 в Сходне приступили к монтажу инженерного оборудования, покраске стен учебных классов и благоустройству территории. Объект готов на 83%.

Также завершается строительство детского сада на 350 мест в деревне Юрлово. В здании появятся музыкальные и спортивные залы, кружковые комнаты и медкабинет. Сад будет рассчитан на 14 групп.

Готовность дома детского творчества «Созвездие» в Новых Химках достигла 30%. Рабочие готовят стены к штукатурке и устанавливают инженерные системы.

Кроме того, в концу года планируют завершить работы в дошкольном отделении лицея № 7 на улице Ватутина. Там специалисты ведут демонтажные работы и обустраивают внутренние перегородки.

В детском саду «Радуга» на Юбилейном проспекте в Химках монтируют окна и витражи. Вместе с тем рабочие устанавливают системы отопления и канализации, обустраивают наружные сети и проводят внутреннюю отделку.

«Строительная готовность детского сада „Радуга“ — 41%. По программе срок сдачи учреждения — 2025 год. Перед собой поставили задачу открыть его в декабре этого года», — отметил руководитель управления строительства администрации городского округа Химки Роман Глаголев.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Психологические костыли. Зачем британки принялись закапывать сосиски перед свадьбой

Бомбардировка любовью. Как люди попадают в секты

Фейк об убийстве детей в Донбассе в 2014-м ради «даты памяти» опровергли

Олимпиада по Шпенглеру. Почему субботнее шоу кажется нам провинциальным

Латиноамериканские страсти. Как прошли президентские выборы в Венесуэле и что теперь будет

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте