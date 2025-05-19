Три учителя из Красногорска стали призерами областного конкурса профмастерства

Региональный этап всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям» завершился в Доме Правительства Московской области. В этом году за победу боролись 485 участников из 50 муниципалитетов региона.

По итогам отбора в финал вышли 45 педагогов. Им нужно было пройти интервьюирование, импровизированный конкурс проектов и мастер-класс по теме «Времен связующая нить».

Конкурс проводился в девяти номинациях. В трех из них победили педагоги из Красногорска — Светлана Попова, Татьяна Обухова и Светлана Кузичкина.

Заместитель директора по воспитательной работе средней школы № 15 Светлана Кузичкина отметила, что педагог должен быть, прежде всего, неравнодушным человеком с открытым сердцем, знать новые тенденции в системе образования, уметь разговаривать не только с детьми, но и с родителями. «И когда весь этот комплекс качеств наполняет человека, и дополнен профессиональными знаниями, то получается потрясающий педагог», — сказала призер конкурса.

Впереди участников ждет суперфинал, который осенью состоится в Новосибирске.